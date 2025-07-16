Çin'in Sukulent Yetiştirme Tesisleri Yoksullukla Mücadelede Başarı Sağlıyor

Çin'in Sukulent Yetiştirme Tesisleri Yoksullukla Mücadelede Başarı Sağlıyor
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Çin'in Zhejiang eyaletindeki Lishui kentine bağlı Jingning She Özerk İlçesi'ndeki sukulent yetiştirme tesisi, 400'den fazla çeşitle dikkat çekiyor. Tesis, geçen yıl 16 milyon yuan ciro elde ederek yerel köylülerin refah seviyelerini artırmalarına yardımcı oldu.

LİSHUİ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaletindeki Lishui kentine bağlı Jingning She Özerk İlçesi'nde yer alan sukulent yetiştirme tesisi, yaklaşık 4,13 hektar alanda 400'den fazla sukulent çeşidine ev sahipliği yapıyor. Tesisin geçen yılki cirosu 16 milyon yuanı (yaklaşık 2,24 milyon ABD doları) aştı.

İlçenin dağlık kasabası Maoyang'daki nemli alanlarda yetişen minik yosunları gelir kaynağına dönüştüren köylüler yoksulluktan kurtularak refaha ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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