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BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Güneyden Kuzeye Su Derivasyon Şirketi, türünün en büyüğü olan Güneyden Kuzeye Su Derivasyon Projesi'nin "akıllı beynini" güncellemede kullanılan "Tianhe" büyük dil modelinin 2. sürümünü tanıttı. Saatler süren sel durumu analizi, yapılan güncellemeyle dakikalara indirildi.

Çin Medya Grubu'nun bildirdiğine göre, büyük dil modelinin ikinci sürümü, birinci sürümü temel alarak daha derin uygulamalara yöneliyor ve gerçek zamanlı verileri, bilimsel modelleri ve yapay zekayı entegre ederek su ağı yöneticilerinin karar almasına yardımcı oluyor.

İkinci sürümde sel sezonunda 27 uydudan ve 237 hava durumu radarından veri toplanıyor. Eskiden saatler süren yağış ve nehir seviyesi değerlendirmeleri yeni sürüm sayesinde artık dakikalar içinde tamamlanabiliyor. Model, su kalitesi konusunda ise suyun sağlandığı, taşındığı ve alındığı bölgelerden gelen 50 milyonu aşkın izleme kaydını takip ediyor. Kirleticilerin ve yosunların yayılmasını izleyerek hangi kapakların açılması ve müdahalenin nasıl yapılması gerektiğini önerebilen yeni model, acil durum yönetimini deneyime dayalı tahminlerden hassas hesaplamalara dönüştürüyor.

Projenin doğu ve orta güzergahlarının ilk aşaması 2014 yılında faaliyete geçti. O tarihten bu yana 92 milyar metreküpten fazla suyu kuzeye yönlendiren proje, 48 büyük kente istikrarlı ve yüksek kaliteli su temin ederken, yaklaşık 200 milyon insana fayda sağladı.

Kaynak: Xinhua