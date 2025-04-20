Çin'in Shanxi Eyaleti Kömür Kökenli Metan Üretiminde Rekor Kırdı

TAİYUAN, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki kömür zengini Shanxi eyaleti, eyalet istatistik bürosunun açıkladığı verilere göre yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla 3,53 milyar metreküp kömür kökenli metan üreterek rekor kırdı.

Farklı bir doğalgaz türü olan kömür kökenli metan, temiz ve stratejik enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu gazın madencilikteki riskleri azaltmak, sera gazı emisyonlarını düşürmek ve doğalgaz eksikliğini hafifletmek üzere kullanılabileceği belirtiliyor.

Shanxi, 2.000 metreye varmayan derinlikte bulunan tahmini 8,31 trilyon metreküp kaynakla bol miktarda kömür kökenli metan rezervine sahip. Bu sayı, ülke genelindeki toplamın neredeyse üçte birini oluşturuyor.

Eyalet son dönemde büyük kömür kökenli metan üretim üslerinin kurulmasında ülke çapında liderliği ele geçirmiş durumda.

Eyalet, 2024 yılında 13,43 milyar metreküp kömür kökenli metan üreterek ülkedeki toplam üretiminin yaklaşık yüzde 80,6'sını karşıladı. Bu üretim, yaklaşık 200 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına eşdeğer kabul ediliyor.

Çin, 2030'dan önce karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğe ulaşma hedefi koyduğunu duyurmuştu.

Çin, temiz enerjiye geçiş ve eski sanayi kapasitelerini devre dışı bırakma çalışmaları sayesinde 2012 ile 2023 yıllarında gayrisafi yurtiçi hasıla birimi başına karbondioksit emisyonlarını yüzde 35'in üzerinde azalttı.