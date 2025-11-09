Çin'in Shanghai Şehrinde Uluslararası İthalat Fuarı Başladı

SHANGHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı sadece mal ve hizmet ticaretine yönelik küresel bir platform olmakla kalmayıp, aynı zamanda Çin ile dünya arasında kültür ve fikir etkileşimine yönelik büyük bir etkinlik olma özelliği taşıyor.