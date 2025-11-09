Çin'in Shanghai Şehrinde Uluslararası İthalat Fuarı Başladı
8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, global ticaretin yanı sıra kültürel etkileşim için de önemli bir platform olarak öne çıkıyor.
SHANGHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı sadece mal ve hizmet ticaretine yönelik küresel bir platform olmakla kalmayıp, aynı zamanda Çin ile dünya arasında kültür ve fikir etkileşimine yönelik büyük bir etkinlik olma özelliği taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel