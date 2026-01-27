Haberler

Çin'in Büyük Sanayi Şirketlerinin Karı 2025'te Yüzde 0,6 Arttı

Çin'in Büyük Sanayi Şirketlerinin Karı 2025'te Yüzde 0,6 Arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları, 2025'te yüzde 0,6 artarak 7,4 trilyon yuan seviyesine ulaştı. Büyümenin itici güçleri arasında ekipman imalatı ve yüksek teknoloji üretimi yer alıyor.

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları, üç yıllık düşüş trendini sonlandırarak 2025'te yeniden büyüme gösterdi. Büyümenin başlıca itici güçleri, ekipman imalatı ve yüksek teknoloji üretimi gibi yeni gelişen sektörler oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre, Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak yaklaşık 7,4 trilyon yuan (yaklaşık 1,06 trilyon ABD doları) seviyesine ulaştı.

Yıllık ana faaliyet gelirleri en az 20 milyon yuan olan şirketler, Çin'in büyük sanayi şirketleri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi
Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane

Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane