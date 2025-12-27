Çin'in Büyük Sanayi Şirketlerinin Karı İlk 11 Ayda Yüzde 0,1 Arttı

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları 2025 yılının ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun cumartesi günü açıkladığı verilere göre kümülatif büyüme oranı ağustos ayından bu yana dört ay art arda pozitif seyretti.

Yıllık ana faaliyet gelirleri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin ocak-kasım dönemindeki toplam karları yaklaşık 6,63 trilyon yuana ulaştı.