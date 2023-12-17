Üye Girişi
Haberler

Çin'in lityum-iyon pil sektörü büyümeye devam ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Çin'in lityum-iyon pil sektörü, bu yılın Eylül-Ekim aylarında geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretimde kaydettiği yüzde 17'lik artışla büyümeye devam etti.

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in lityum-iyon pil sektörü, bu yılın Eylül-Ekim aylarında geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretimde kaydettiği yüzde 17'lik artışla büyümeye devam etti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, iki aylık dönemde 185 gigavat-saatlik (GWh) lityum-iyon pil üretildi.

Güç depolamaya yönelik lityum-iyon pillerin üretimi 38 gigavat-saati aşarken, yeni enerjili araçlar için bataryaların kurulu gücü ise yaklaşık 76 gigavat-saat olarak gerçekleşti.

Çin'in lityum-iyon pil ihracatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 21 artarak 82,46 milyar yuan (yaklaşık 11,62 milyar ABD doları) oldu.

Bu yılın ilk 10 ayında toplam lityum-iyon pil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 765 gigavat-saati aştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Eylül Haberler

Bakmadan Geçme

4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 88. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (159. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (76. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (17 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu? 17 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? 2024 GÜNEŞ PATLAMASI NE KADAR SÜRECEK? Güneş patlaması ne zaman gerçekleşecek? Yeni Kuveyt Emiri kimdir, kaç yaşında? Kuveyt'in yeni emiri belli oldu mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title