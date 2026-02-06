Çin'in Kırsal Bölgelerinde Çevrimiçi Perakende Satışlar 2025'te 430 Milyar Doları Aştı

BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kırsal bölgelerinde çevrimiçi perakende satışlar 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,7 artışla rekor kırarak 3 trilyon yuana (yaklaşık 431,22 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın perşembe günü yayımladığı verilere göre aynı dönemde tarım ürünlerinin çevrimiçi perakende satışları bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artışla 783,31 milyar yuana çıktı.

2025'te beyaz eşyaya yönelik takas programları ve cep telefonu gibi ürünlere sağlanan satın alma sübvansiyonları ilçe düzeyindeki bölgelerde 48,23 milyon adet satış yaratırken, satış geliri 158,6 milyar yuana ulaştı.

Kırsal bölgelerdeki e-ticaret hızla genişlerken, önde gelen canlı yayın e-ticaret platformları tarım ürünlerini desteklemek amacıyla 2025'te 4 milyondan fazla canlı yayın etkinliği düzenleyerek, yerel özel nitelikli tarım ürünleri için verilen siparişleri 10 milyar yuanın üzerine taşıdı.

Kırsal lojistik ağının da güçlendiğini belirten bakanlık, 2025'te 348 ilçe düzeyinde lojistik dağıtım merkezi ve 562 kasaba düzeyinde ekspres ve lojistik hizmet noktası inşasına destek verildiğini, ilçe düzeyindeki lojistik dağıtım merkezlerinin ülke genelinde tam kapsama ulaştığını belirtti.