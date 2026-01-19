Haberler

Çin'de Hizmet Sektörü Üretimi 2025 Yılında Yüzde 5,4 Arttı

Güncelleme:
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, bilgi aktarımı ve yazılım sektörleri gibi alanlarda katma değerli hizmet üretimi önemli bir artış gösterdi.

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'de katma değerli hizmet üretimi 2025 yılında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre bilgi aktarımı, yazılım sektörü ve bilişim hizmetleri sektörlerinin katma değerli üretimi söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artarken, kiralama ve ticari hizmetler de yüzde 10,3 oranında büyüdü.

Büro Başkanı Kang Yi düzenlediği basın toplantısında, ülkenin hizmet sektörü üretimini ölçen endeksin aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
