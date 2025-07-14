Çin'in Kargo Odaklı Ezhou Huahu Havalimanı Faaliyete Geçti

Çin'in Kargo Odaklı Ezhou Huahu Havalimanı Faaliyete Geçti
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Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Ezhou Huahu Uluslararası Havalimanı, yurtiçi ve yurtdışından gelen kargoları kesintisiz olarak işleyecek şekilde hizmet vermeye başladı. Havalimanı, 750.000 metrekarelik kargo transfer merkezi ile dikkat çekiyor.

EZHOU, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Ezhou kentinde bulunan Ezhou Huahu Uluslararası Havalimanı'nda yurtiçi ve yurtdışından gelen kargolar, gece gündüz demeden kesintisiz olarak işlemden geçiriliyor. Çin'in kargo odaklı ilk havalimanı olan Ezhou Huahu, Temmuz 2022'de faaliyete geçti. 750.000 metrekarelik kargo transfer merkezinde toplam 52 kilometreye varan parsel ayırma hatları bulunan havalimanında 45 uluslararası rotanın yanı sıra 59 da yurtiçi kargo rotası işletiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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