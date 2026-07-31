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Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi temmuzda 49,2 seviyesine geriledi

Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi temmuzda 49,2 seviyesine geriledi
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BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) temmuzda bir önceki aya göre 1,1 yüzde puan düşüşle 49,2 olarak gerçekleşti.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) temmuzda bir önceki aya göre 1,1 yüzde puan düşüşle 49,2 olarak gerçekleşti.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Baş İstatistikçisi Huo Lihui cuma günü yaptığı açıklamada, düşüşün birden fazla faktörden kaynaklandığını belirtti. Huo, "Bu faktörler arasında, önceki dönemde yaşanan hızlı imalat büyümesinden kaynaklanan nispeten yüksek baz etkisi ve bazı imalat sektörlerinin üretimde olağan durgunluk dönemine girmesi yer alıyor" dedi.

Huo, genel düşüşe rağmen ekipman imalatı ile yüksek teknoloji imalatının destekleyici ve lider rolünü sürdürdüğünü kaydetti. Verilere göre, ekipman imalatı sektörünün PMI değeri 51,4, yüksek teknoloji imalatınınki ise 53,3 kaydedilerek sektör genelinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Genel ekipman, bilgisayar ve iletişim elektroniği ekipmanı sektörlerinin hem üretim hem de yeni sipariş endekslerinin yüzde 53'ün üzerinde olduğunu kaydeden Huo, bunun da nispeten yüksek pazar hareketliliği ile üretim ve talepte hızlı bir büyümeyi işaret ettiğini belirtti.

Bu ay üretim ve işletme beklentileri alt endeksinin 54,1 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Huo, "İşletmeler genellikle pazar gelişimi konusunda iyimser" dedi.

Huo'ya göre, özellikle gıda, şarap, içecek ve rafine çayın yanı sıra demiryolu, denizcilik, havacılık ve ekipman imalatı sektörlerini kapsayan alt endeksler yüzde 60'ı aşarak yakın vadeli kalkınmaya duyulan güvenin arttığını yansıttı.

Veriler, çalışanlar alt endeksinin bir önceki aya göre 0,5 yüzde puan artarak yüzde 49'a yükseldiğini ve imalat sektöründeki istihdam ortamında iyileşme yaşandığını ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua
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