Haberler

Çin'in imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi temmuzda 49'a geriledi

Çin'in imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi temmuzda 49'a geriledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi (PMI) temmuzda bir önceki ay kaydedilen 50,2 seviyesinden 49'a düştü.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi (PMI) temmuzda bir önceki ay kaydedilen 50,2 seviyesinden 49'a düştü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre, bir önceki ay 49 olarak gerçekleşen inşaat sektöründeki iş faaliyetlerine ilişkin alt endeks, temmuzda 47'ye geriledi.

Geniş hizmet sektöründeki iş faaliyetleri alt endeksi de haziran ayındaki 50,4 seviyesinden, temmuzda 49,3'e geriledi. Verilere göre, hizmet sektörleri arasında posta hizmetleri, telekomünikasyon, yayıncılık ve uydu iletim hizmetleri ile kültür, spor ve eğlence sektörlerine ait PMI değerleri 55'in üzerine çıkarak yüksek refah aralığında kalmaya devam etti.

Makroekonomik eğilimlerin göstergesi olarak, endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

İmalat dışı sektörün yeni siparişler endeksi, geçen ay gerileyerek piyasa talebinde azalmaya işaret etti. İnşaat sektörü alt endeksi 40,1, hizmet sektörü alt endeksi 45,2 olarak gerçekleşti.

İnşaat sektörünün iş aktivite beklentileri endeksi temmuz ayında, hazirandaki 51,1 seviyesinden 51,8'e yükseldi. Hizmet sektörünün iş beklentileri endeksi ise önceki aya göre sabit kalarak 56 seviyesinde kaydedildi.

Verilere göre, imalat sektörü PMI endeksi temmuzda 49,2, bileşik PMI üretim endeksi ise 49,3 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor

Ciğerlerimiz yanıyor! 4 şehir rahat nefes aldı, bir ilde alarm sürüyor
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Firmalar da belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra 'kızım 17 yaşında' diyerek şantaj yaptı

Müstehcen fotoğraf istedi, sonra "kızım 17 yaşında" diyerek...
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı

Protesto sanıldı ama gerçek bambaşka çıktı
Hande Erçel: Bu kadar şey yaşadıktan sonra koruma kalkanım oluştu

Hande Erçel: Bu kadar şey yaşadıktan sonra koruma kalkanım oluştu
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Ölümden döndü, bakın ilk ne yaptı

Ölümden döndü, bakın ilk ne yaptı
Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza