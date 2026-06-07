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Çin'in Hiçbir Limana Uğramayan İlk Kruvaziyer Seyahati Başladı

Çin'in Hiçbir Limana Uğramayan İlk Kruvaziyer Seyahati Başladı
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Çin'in ilk yerli üretim büyük yolcu gemisi Adora Magic City, hiçbir limana uğramadan yalnızca açık denizde seyahat amacıyla düzenlenen ilk kruvaziyer seferi için Shanghai'dan yola çıktı. Üç gün iki gecelik yolculukta yolculara stand-up komedi, sihirbazlık gösterileri ve temalı partiler gibi etkinlikler sunuluyor.

SHANGHAİ, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in ilk yerli üretim büyük yolcu gemisi Adora Magic City, ülkenin ilk hiçbir limana uğramadan yalnızca açık denizde seyahat amacıyla düzenlenen kruvaziyer seferi için Shanghai'dan yola çıktı.

Gemi, geleneksel kruvaziyer seferlerinden farklı olarak, yalnızca açık denizde seyahat ederek seferi tamamladıktan sonra çıkış yaptığı Shanghai Wusongkou Uluslararası Kruvaziyer Terminali'ne dönecek.

Cumartesi gününden pazartesi sabahına kadar sürecek üç gün iki gecelik yolculuk, yolculara bir limandan diğerine aceleyle koşturmak zorunda kalmadan rahat ve sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Ofis çalışanı Hu soyadlı turist, "Çok rahatlatıcı, işten fazladan izin almam da gerekmedi. Yerli üretim büyük yolcu gemisini deneyimlemeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Tur, stand-up komedi, sihirbazlık gösterileri, temalı partiler ve gece geç saatlerde yemek gibi etkinliklerle cazip hale getirilmiş. Ayrıca konforlu bir yolculuk için yolcu kapasitesi yüzde 80 ile sınırlandırılmış. Yolcuların ortalama yaşı 47; yani geleneksel turlardaki ortalama yaş olan 55'in altında.

Shanghai ülke genelindeki bu tür kruvaziyer seferleri için ilk giriş-çıkış iznini cuma günü verdi. Ertesi gün ise yolcular için kolaylaştırılmış gümrük ve sınır kontrol hizmetleri devreye alındı.

Shanghai Belediye Ulaşım Komisyonu Yetkilisi Tong Danying, bu tarz gemi turlarının geleneksel olanların basitleştirilmiş bir versiyonu olmadığına işaret ederek, gemiyi varış noktası haline getirerek yeni bir tüketim senaryosu yaratan yepyeni bir ürün olduğunu ifade etti.

Rakamlar, Çin'de gemi turizminin hızla büyüdüğünü gösteriyor. 2025 yılında toplam gemi yolcu sayısı önceki yıla göre yüzde 25,3 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua
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