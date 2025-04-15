Çin'in İlk Hidrojenli Ağır Vasıta Güzergahı Hizmete Girdi
Çin, batı bölgelerinde hidrojen enerjisi kullanımını artırmayı hedefleyen ilk interregional hidrojenli ağır vasıta güzergahını açtı. Bu güzergah, Chongqing'den başlayarak Guizhou ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne kadar uzanıyor.
CHONGQİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin'in ilk bölgeler arası hidrojenli ağır vasıta güzergahı pazartesi günü hizmete başladı.
Rota, Çin'in batı bölgelerinde hidrojen enerjisi gelişiminin ilerletilmesi açısından dönüm noktası oldu. Söz konusu güzergahta hidrojenle çalışan ağır yük kamyonlarıyla düzenli yük taşımacılığı yapılacak.
Ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nden başlayan güzergah, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinden geçerek ülkenin güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Qinzhou Limanı'na kadar olan 1.150 kilometrelik bir alanı kapsıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel