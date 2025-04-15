Çin'in İlk Hidrojenli Ağır Vasıta Güzergahı Hizmete Girdi

CHONGQİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin'in ilk bölgeler arası hidrojenli ağır vasıta güzergahı pazartesi günü hizmete başladı.

Rota, Çin'in batı bölgelerinde hidrojen enerjisi gelişiminin ilerletilmesi açısından dönüm noktası oldu. Söz konusu güzergahta hidrojenle çalışan ağır yük kamyonlarıyla düzenli yük taşımacılığı yapılacak.

Ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nden başlayan güzergah, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinden geçerek ülkenin güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Qinzhou Limanı'na kadar olan 1.150 kilometrelik bir alanı kapsıyor.