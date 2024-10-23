Çin'in İlk Çift Yakıtlı Konteyner Gemisi Teslim Edildi

DALİAN, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kendi geliştirdiği sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) çift yakıtlı konteyner gemisi Pazartesi günü ülkenin kuzeydoğusundaki liman kenti Dalian'da teslim edildi.

Geminin üreticisi Dalian Gemi İnşa Sanayii'nin verdiği bilgiye göre, Mediterranean Shipping Company için inşa edilen gemi 366 metre uzunluğunda, 51 metre kalıp genişliğinde, 30,2 metre kalıp derinliğinde ve 14,5 metre tasarım draftına sahip.

Şirket, geminin 16.044 standart konteyner ile 1.800 soğutmalı konteyner taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Çift yakıtlı tasarım, geminin hem LNG hem de deniz akaryakıtıyla çalıştırılmasına olanak tanıyor. 13.000 metreküplük Tip-B LNG yakıt tankıyla donatılan gemi, geleneksel LNG yakıt tanklarına kıyasla daha büyük bir kapasiteye ve daha yüksek bir kullanım oranına sahip ve daha az geleneksel yakıt tüketiyor.

Şirket, geminin ekonomik faydalarını ve çevre koruma performansını artırmak amacıyla diğer enerji tasarruf önlemlerini ve cihazlarını da kullandığını belirtti.