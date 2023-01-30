Çin'in Hubei Eyaletine Bağlı İlçede Gece Eğlence Alanları Hizmete Girdi
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ENSHİ, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Xuan'en ilçesi, gece ekonomisini güçlendirmek için Gongshui Nehri boyunca patikalar, çeşmeler ve atıştırmalık büfeleri inşa etti.
ENSHİ, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Xuan'en ilçesi, gece ekonomisini güçlendirmek için Gongshui Nehri boyunca patikalar, çeşmeler ve atıştırmalık büfeleri inşa etti.
Kaynak: Xinhua / Güncel