Çin'in Hubei Eyaletine Bağlı İlçede Gece Eğlence Alanları Hizmete Girdi Güncel Haberler ENSHİ, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Xuan'en ilçesi, gece ekonomisini güçlendirmek için Gongshui Nehri boyunca patikalar, çeşmeler ve atıştırmalık büfeleri inşa etti. Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Xuan'en ilçesinde insanlar güzel manzaralı bir noktada fenerlerin keyfini çıkarıyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jun/Xinhua) ENSHİ, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Xuan'en ilçesi, gece ekonomisini güçlendirmek için Gongshui Nehri boyunca patikalar, çeşmeler ve atıştırmalık büfeleri inşa etti. Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Xuan'en ilçesinde insanlar güzel manzaralı bir noktada gezinti teknelerine biniyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jun/Xinhua) Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Xuan'en ilçesinde insanlar güzel manzaralı bir noktada atıştırmalıkların tadını çıkarıyor, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chen Xukai/Xinhua) Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Xuan'en ilçesinde insanlar güzel manzaralı bir noktada gezinti teknelerine biniyor, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Song Wen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hubei Güncel Haberler

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