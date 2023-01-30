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Çin'in Hubei Eyaletine Bağlı İlçede Gece Eğlence Alanları Hizmete Girdi

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Çin'in Hubei Eyaletine Bağlı İlçede Gece Eğlence Alanları Hizmete Girdi

ENSHİ, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Xuan'en ilçesi, gece ekonomisini güçlendirmek için Gongshui Nehri boyunca patikalar, çeşmeler ve atıştırmalık büfeleri inşa etti.

Çin'in Hubei Eyaletine Bağlı İlçede Gece Eğlence Alanları Hizmete GirdiÇin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Xuan'en ilçesinde insanlar güzel manzaralı bir noktada fenerlerin keyfini çıkarıyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jun/Xinhua)

ENSHİ, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Xuan'en ilçesi, gece ekonomisini güçlendirmek için Gongshui Nehri boyunca patikalar, çeşmeler ve atıştırmalık büfeleri inşa etti.

Çin'in Hubei Eyaletine Bağlı İlçede Gece Eğlence Alanları Hizmete GirdiÇin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Xuan'en ilçesinde insanlar güzel manzaralı bir noktada gezinti teknelerine biniyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jun/Xinhua)

Çin'in Hubei Eyaletine Bağlı İlçede Gece Eğlence Alanları Hizmete GirdiÇin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Xuan'en ilçesinde insanlar güzel manzaralı bir noktada atıştırmalıkların tadını çıkarıyor, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chen Xukai/Xinhua)

Çin'in Hubei Eyaletine Bağlı İlçede Gece Eğlence Alanları Hizmete GirdiÇin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Xuan'en ilçesinde insanlar güzel manzaralı bir noktada gezinti teknelerine biniyor, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Song Wen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hubei Güncel Haberler

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