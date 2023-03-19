Çin'in Hubei Eyaletinde Çiftçiliğe Akıllı Teknoloji Hakim

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bahar ekimi başladı.

Toprağın sürülmesinde akıllı tarım makineleri ve sistemleri kullanılıyor.

Çin'in BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi tarafından yönlendirilen tarım makineleri Wuhan Yongwang Tarım Ürünleri Kooperatifi'nde 2021'den beri kullanılıyor.

SES 1 (Çince): TAO ZHE, Wuhan Yongwang Tarım Ürünleri Kooperatifi'nde tarım makinesi operatörü:

"Sürücüsüz traktörleri kontrol etmek için, mobil bir uygulama kullanıyoruz, böylece tarlada işlerini otomatik olarak bitirebiliyorlar. Tıpkı çocukluğumuzda oynadığımız uzaktan kumandalı oyuncaklar gibi. Rotalarını ve işlemlerini ekrandan planlayabiliyoruz, (traktörler de) işlerini otomatik olarak yapabiliyorlar."

SES 2 (Çince): HU DAN, Wuhan Yongwang Tarım Ürünleri Kooperatifi Müdürü:

"20 bin mu (yaklaşık 1.333 hektar) olan tarım arazimizi dijital bir platform üzerinden yönetiyoruz. Bu sayede hastalık ve haşere kontrolü de dahil olmak üzere çiftçiliğin her sürecini izleyebiliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhan'dan bildiriyor. (XHTV)