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Çin'in Huaihua Kentinde Rcep Fuarı Düzenlendi

Çin'in Huaihua Kentinde Rcep Fuarı Düzenlendi

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HUAİHUA, 8 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Huaihua kentinde ilk kez düzenlenen Hunan (Huaihua) Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ekonomi ve ticaret fuarının yapıldığı alan, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yu Chunsheng/Xinhua)

HUAİHUA, 8 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Huaihua kentinde ilk kez düzenlenen Hunan (Huaihua) Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ekonomi ve ticaret fuarının yapıldığı alan, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yu Chunsheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi Hunan Güncel Haberler

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