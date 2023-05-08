Çin'in Huaihua Kentinde Rcep Fuarı Düzenlendi
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HUAİHUA, 8 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Huaihua kentinde ilk kez düzenlenen Hunan (Huaihua) Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ekonomi ve ticaret fuarının yapıldığı alan, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yu Chunsheng/Xinhua)
HUAİHUA, 8 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Huaihua kentinde ilk kez düzenlenen Hunan (Huaihua) Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ekonomi ve ticaret fuarının yapıldığı alan, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yu Chunsheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel