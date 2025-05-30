Çin’in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Ekiminde Bereketli Hasat Beklentisi
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde çeltik ekimi büyük oranda tamamlandı. Eyaletin yeşil tarlalarında bereketli bir hasat umuluyor, Samanyolu Galaksisi'nin yansımasıyla oluşturulan manzara ise göz alıyor.
HARBİN, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde çeltik ekimi büyük oranda tamamlandı. Ekimle birlikte eyaletin yeşile bürünen geniş kara topraklarından bereketli bir hasat bekleniyor. Yıldızlı gökyüzünü dolduran Samanyolu Galaksisi'nin suyla kaplı çeltik tarlalarındaki yansımaları geceleyin nefes kesen bir manzara oluşturuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel