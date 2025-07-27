Çin'in Hebei Eyaletinde Şiddetli Yağışlar 2 Can Aldı

HOHHOT/SHİJİAZHUANG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaleti ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki şiddetli yağışlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişiden ise haber alınamıyor.

İç Moğolistan'da çarşamba gününden bu yana şiddetli yağış devam ederken, birçok bölgede sel baskınları yaşanıyor.

Bölgesel acil durum yönetimi departmanı yetkililerinin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Xilingol Ligi ile Ordos ve Ulanqab kentlerinde 22.000'den fazla kişi tahliye edildi.

Hebei'nin Baoding kentindeki Fuping ilçesinde, cuma gününden bu yana süren şiddetli yağışlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayıp.

İlçenin aldığı rekor seviyedeki sağanak yağış yaklaşık 203,5 milyon yuan (yaklaşık 28,5 milyon ABD doları) tutarında doğrudan ekonomik kayba neden oldu.

İlçenin sel kontrol ve kuraklık yardım merkezine göre, cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla 46.200'den fazla kişi şiddetli yağmurlardan etkilendi. Şu ana kadar 4.600'den fazla bölge sakini tahliye edildi.