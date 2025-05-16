Çin'in Hebei Eyaleti Güneş Enerjisi ile Yeşil Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Çin'in Hebei Eyaleti Güneş Enerjisi ile Yeşil Ekonomiye Katkı Sağlıyor
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Hebei eyaletine bağlı Yuanshi ilçesi, yerel şirketlere güneş enerjisi panelleri kurmaları için teşvikler sunarak hem işletme maliyetlerini düşürüyor hem de yeşil enerji üretimine katkı sağlıyor. İlçe, bu sayede 29,49 megavatlık güneş enerjisi kapasitesine ulaştı.

SHİJİAZHUANG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Yuanshi ilçesi son yıllarda yerel şirketlerin çatılarına güneş enerjisi panelleri kurmasını teşvik ederek hem yeşil ekonomiye katkı sağlıyor hem de işletme maliyetlerini düşürüyor. İlçe bugüne kadar kurulan sistemler sayesinde şebekeye 29,49 megavatlık güneş enerjisi kapasitesi kazandırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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