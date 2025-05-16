Çin'in Hebei Eyaleti Güneş Enerjisi ile Yeşil Ekonomiye Katkı Sağlıyor

SHİJİAZHUANG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Yuanshi ilçesi son yıllarda yerel şirketlerin çatılarına güneş enerjisi panelleri kurmasını teşvik ederek hem yeşil ekonomiye katkı sağlıyor hem de işletme maliyetlerini düşürüyor. İlçe bugüne kadar kurulan sistemler sayesinde şebekeye 29,49 megavatlık güneş enerjisi kapasitesi kazandırdı.