Çin'in Guangdong Eyaleti, Üst Düzey Ekipman Üretimine Yönelik Endüstriyel Küme Oluşturuyor

GUANGZHOU, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Guangdong eyaleti, üst düzey ekipman üretimi için bir endüstriyel küme oluşturma çabasıyla Guangzhou, Shenzhen, Foshan ve Dongguan gibi pivot kentlerini akıllı ekipman üretimine katılmaları için güçlendiriyor. Eyaletin 2024 yılında üst düzey ekipman üretiminden elde ettiği işletme geliri 390,565 milyar yuana (54,5 milyar ABD doları) ulaşırken toplam kar 18,873 milyar yuan (2,63 milyar ABD doları) olarak kaydedildi.