Çin'in Guangdong Eyaleti, Üst Düzey Ekipman Üretimine Yönelik Endüstriyel Küme Oluşturuyor

Çin'in Guangdong Eyaleti, Üst Düzey Ekipman Üretimine Yönelik Endüstriyel Küme Oluşturuyor
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Guangdong eyaleti, Guangzhou, Shenzhen, Foshan ve Dongguan gibi kentlerle akıllı ekipman üretiminde güçlü bir endüstriyel yapı kurmayı hedefliyor. 2024 yılı için beklenen işletme geliri 54,5 milyar ABD doları.

GUANGZHOU, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Guangdong eyaleti, üst düzey ekipman üretimi için bir endüstriyel küme oluşturma çabasıyla Guangzhou, Shenzhen, Foshan ve Dongguan gibi pivot kentlerini akıllı ekipman üretimine katılmaları için güçlendiriyor. Eyaletin 2024 yılında üst düzey ekipman üretiminden elde ettiği işletme geliri 390,565 milyar yuana (54,5 milyar ABD doları) ulaşırken toplam kar 18,873 milyar yuan (2,63 milyar ABD doları) olarak kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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