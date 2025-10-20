Çin'in GSYİH'sı 2025'in İlk Üç Çeyreğinde Yüzde 5,2 Arttı
Çin Ulusal İstatistik Bürosu, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) geçen yıla göre yüzde 5,2 arttığını duyurdu. Üçüncü çeyrek verileri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artış gösterdi.
ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre GSYİH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artış sergiledi.
