Çin'in Geleneksel Otomobil İmalat Üssü Shiyan, Nev Dalgasını Yakaladı

WUHAN, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in otomobil üretim merkezlerinden biri olan Shiyan şehrinde tam kapasite çalışan bir fabrikada her iki dakikada bir araba üretiliyor ve bu araçlara olan talep o kadar yüksek ki ay sonuna kadar üretilecek tüm araçlar şimdiden rezerve edildi.

Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinin Shiyan kentinde DFSK Motor'a ait bir fabrika, 16 Şubat 2023. (Fotoğraf: Li Wei/Xinhua)

WUHAN, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in otomobil üretim merkezlerinden biri olan Shiyan şehrinde tam kapasite çalışan bir fabrikada her iki dakikada bir araba üretiliyor ve bu araçlara olan talep o kadar yüksek ki ay sonuna kadar üretilecek tüm araçlar şimdiden rezerve edildi.

DFSK Motor'un sahibi olduğu tesis, yakıtlı arabalar ve tamamen elektrikli yeni enerjili araçların (NEV'ler) üretimi arasında kolaylıkla geçiş yapabilen akıllı bir kaplama sistemi ve araç montaj kontrol sistemi ile donatılmış durumda.

Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinde bulunan Shiyan, önde gelen bir otomobil imalat sanayisi geliştirdi. Bugün şehir, güçlü otomobil üretim temelinden yararlanarak NEV ve akıllı araç dalgasını yakalamış durumda.

2022'de Shiyan'daki otomobil üreticileri yıllık yüzde 77 artışla 107.000 NEV üretti. Yerel istatistiklere göre ihraç edilen NEV'lerin sayısı da, bir önceki yıla göre yüzde 57 artışla 55.000 adede, yani üretimin yarısından fazlasına ulaştı.

Dongfeng Motor Şirketi, kentin en büyük üreticilerden biri. Şirket yıllar içinde, odağını geleneksel yakıtlı araçlardan akıllı NEV'lere, ticari araçlardan binek araçlara doğru değiştirdi.

Dongfeng Motor Şirketi'nin bir alt kuruluşu olan Dongfeng Özel Amaçlı Taşıt Ltd. Şti., bünyesine bir dizi yeni üretim hattı ekleyerek "akıllı taşıt fabrikasının" kapasitesini artırdığını kaydetti.

Dongfeng Özel Amaçlı Taşıt Ltd. Şti. Genel Müdür Yardımcısı Xu Bo, "Yıllar süren yenilikçi araştırma ve geliştirmeden sonra 76 patent aldık. Bunlar, Güneydoğu Asya'ya ihraç edilen ürünlere tamamen uygulandı" dedi.

Batarya fabrikaları gibi tedarik zincirindeki ilgili şirketler de NEV'leri desteklemek için biraraya geliyor.

Kentte, toplam yatırımı 24 milyar yuan (yaklaşık 3,5 milyar ABD doları) olan bir endüstri parkının inşaatı tamamlanmak üzere. Bu endüstri parkı lityum-iyon piller ile katot ve anot malzemeleri içeren projelere odaklanacak.

Başka bir "akıllı batarya endüstri parkı" da bu yılın Haziran ayında tam faaliyete geçecek ve bu parkın da yıllık 10 milyar yuandan fazla üretim yapması bekleniyor.

Shiyan Belediye Başkanı Wang Yonghui, "Endüstriyel dönüşüm, NEV yarışına liderlik etmenin anahtarıdır" dedi ve "Endüstrinin üst düzey, akıllı ve yeşil gelişimini desteklemek için her türlü çabayı göstereceğiz" diye ekledi.