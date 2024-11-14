Çin'in Geleneksel Balmumlu Şemsiyeleri: Somut Olmayan Kültürel Miras
Çin'in Anhui eyaletinde, balmumlu kumaş ve bambu iskeletten yapılan geleneksel şemsiyeler, 12 aşamalı titiz bir işçilik sürecinden geçirilerek üretiliyor. Bu şemsiyeler, geleneksel el sanatı olarak somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.
JİNGXİAN, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Anhui eyaletinde, balmumlu kumaş ve bambu iskeletten yapılan geleneksel şemsiyeler, 12 aşamalı titiz bir işçilik sürecinden geçerek üretiliyor. Bu şemsiyeler, eyalette geleneksel bir Çin el sanatı olarak somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.