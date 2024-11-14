Çin'in Geleneksel Balmumlu Şemsiyeleri: Somut Olmayan Kültürel Miras

JİNGXİAN, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Anhui eyaletinde, balmumlu kumaş ve bambu iskeletten yapılan geleneksel şemsiyeler, 12 aşamalı titiz bir işçilik sürecinden geçerek üretiliyor. Bu şemsiyeler, eyalette geleneksel bir Çin el sanatı olarak somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.