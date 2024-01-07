Çin'in Gansu eyaletinde yeni enerji üretimi rekor seviyeye ulaştı

LANZHOU, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde kurulu yeni enerji üretiminin toplam kapasitesi 2023 yılı sonu itibarıyla 50 gigavatı aştı.

Rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları bakımından zengin olan Gansu, son yıllarda yeni enerji geliştirme çalışmalarına hız verdi.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi Gansu Elektrik Enerjisi Limited Şirketi'ne göre eyaletteki kurulu yeni enerji gücü, 89,63 gigavat olan toplam kurulu gücün yaklaşık yüzde 61'ini oluşturuyor. Rakam, rekor düzeyde yüksek bir paya işaret ediyor.

Gansu'daki kurulu yeni enerji gücü kapasitesi 2023'de 21,53 gigavata ulaşırken, rüzgar ve güneş enerjisi ile enerji depolama dahil olmak üzere yeni enerji kaynakları toplamın yüzde 90'ından fazlasını oluşturdu.