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Çin'in en kuzeyindeki hızlı tren hattı açıldı, Harbin-Yichun arası 2 saate indi

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Çin'in en kuzeyindeki hızlı tren hattı açıldı, Harbin-Yichun arası 2 saate indi
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang'da, toprağın donduğu bölgelerden geçen en kuzeydeki yüksek hızlı demiryolu hattı hizmete girdi. Harbin-Yichun arasındaki 318 kilometrelik hatta ilk tren pazartesi 10.26'da Yichun'dan hareket etti; seyahat süresi yaklaşık 7 saatten 2 saate indi.

HARBİN, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yılın belli dönemlerinde toprağın donduğu bölgelerden geçen ülkenin en kuzeydeki yüksek hızlı demiryolu hattı resmen hizmete girdi.

Çin Demiryolları Harbin Grubu Limited Şirketi'nin verdiği bilgilere göre ilk tren, pazartesi günü yerel saatle saat 10.26'da ormanlarıyla ünlü Yichun kentinden hareket etti. Trenin saat 12.05'te eyaletin merkezi Harbin'e varacağı belirtildi.

Trenlerin saatte 250 kilometre hız yapmasına imkan verecek şekilde tasarlanan 318 kilometrelik hat, Harbin ile Yichun arasındaki seyahat süresini yaklaşık 7 saatten yalnızca 2 saate düşürdü.

Kaynak: Xinhua
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