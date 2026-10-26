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Çin'in en büyük tahıl üreticisi Heilongjiang'da sonbahar hasadı sona yaklaştı

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Çin'in en büyük tahıl üreticisi Heilongjiang'da sonbahar hasadı sona yaklaştı
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde sonbahar hasadı sona yaklaştı. Ülkenin en büyük tahıl üreticisi olan eyaletteki tüm tahıl yetiştirme alanları, güvenli tahıl depolama ve tedariki için hasat sonrası tahıl yönetimini iyileştirme çalışmalarına hız verdi.

HARBİN, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde sonbahar hasadı sona yaklaştı.

Ülkenin en büyük tahıl üreticisi olan Heilongjiang'daki tüm tahıl yetiştirme alanları, güvenli tahıl depolama ve tedariki için hasat sonrası tahıl yönetimini iyileştirme çalışmalarına hız verdi.

Kaynak: Xinhua
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