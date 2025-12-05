Çin'in Elektronik Bilgi Üretim Sektörü Yılın İlk 10 Ayında İstikrarlı Büyüme Kaydetti

1. ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Üretim süreçlerinden görüntüler

Çin'in elektronik bilgi üretim sektörü 2025'in ilk 10 ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin'in elektronik bilgi üretim sektörü 2025'in ilk 10 ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, sektördeki büyük firmaların katma değerli endüstriyel üretimi bu süre zarfında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,6 artış gösterdi.

Şirketlerin toplam işletme gelirleri yüzde 8,3 artarak 14 trilyon yuan (yaklaşık 1,98 trilyon ABD doları) olurken, toplam karları yüzde 12,8 artarak 570 milyar yuana ulaştı.

Çin'deki büyük elektronik bilgi üreticileri, her biri en az 20 milyon yuan yıllık ana iş gelirine sahip şirketlerden oluşuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)