Haberler

Çin'in Elektronik Bilgi Üretim Sektörü Yılın İlk 10 Ayında İstikrarlı Büyüme Kaydetti

Çin'in Elektronik Bilgi Üretim Sektörü Yılın İlk 10 Ayında İstikrarlı Büyüme Kaydetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in elektronik bilgi üretim sektörü, 2025'in ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre katma değerli endüstriyel üretiminde %10,6'lık bir artış gösterdi. Şirketlerin işletme gelirleri %8,3 artarak 14 trilyon yuan, toplam karları ise %12,8 artarak 570 milyar yuan oldu.

1. ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Üretim süreçlerinden görüntüler

Çin'in elektronik bilgi üretim sektörü 2025'in ilk 10 ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in elektronik bilgi üretim sektörü 2025'in ilk 10 ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, sektördeki büyük firmaların katma değerli endüstriyel üretimi bu süre zarfında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,6 artış gösterdi.

Şirketlerin toplam işletme gelirleri yüzde 8,3 artarak 14 trilyon yuan (yaklaşık 1,98 trilyon ABD doları) olurken, toplam karları yüzde 12,8 artarak 570 milyar yuana ulaştı.

Çin'deki büyük elektronik bilgi üreticileri, her biri en az 20 milyon yuan yıllık ana iş gelirine sahip şirketlerden oluşuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor

Rojin'in ölümünde sır perdesini aralayacak talep kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi

Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi
'Köy geçiren' olarak biliniyor, 5 saat içinde etkisini gösteriyor! 60 kişiyi hastanelik etti

"Köy geçiren" olarak biliniyor, 5 saat içinde etkisini gösteriyor
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Galatasaray'dan Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine damga vuran hareket

Galatasaray'dan Türkiye Kupası kura çekimine damga vuran hareket
Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi

Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi
Rekabet Kurulundan Med Yapım ve Ay Yapım'a 124 milyon TL ceza

Dizi sektöründe büyük kriz, iki yapımcı firmaya rekor para cezası
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde

Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde
İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Mağdurlar adliyeye koştu

İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Çiftçiler adliyeye koştu
Ayrılık gerekçesi bomba! Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti

Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti
Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: 62 TL olacak

Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: 62 TL olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.