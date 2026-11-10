Çin'in elektrikli ve hibrit araç ihracatı ekimde 582 bine ulaşarak rekor kırdı

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Çin'in elektrikli araç ihracatı, Orta Doğu'daki savaşın petrol fiyatlarında artışa yol açmasının??????? etkisiyle rekor seviyelere ulaştı.

Çin Binek Otomobil Birliğinin (CPCA) verilerine göre, Çinli otomotiv şirketleri ekimde ülke dışına 582 bin elektrikli ve hibrit araç sattı.

Elektrikli araç ihracatı yıllık bazda yüzde 144,7 artarken tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın petrol fiyatlarında sebep olduğu artışın elektrikli ve hibrit araçlara talebi artırması, bu alanda büyük yatırım yapan Çinli otomotiv şirketlerini küresel pazarda avantajlı kılıyor.

CPCA verileri, Çin'de üretilip ihraç edilen araçların yanı sıra Çinli otomotiv markalarının ülke dışındaki fabrikalarında montajını yapıp burada sattığı araçları da içeriyor.

Kaynak: AA