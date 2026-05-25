Çin'in Kurulu Elektrik Üretim Kapasitesi Nisan Sonu İtibarıyla Yüzde 14,2 Arttı

Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi 2026 nisan sonu itibarıyla yıllık %14,2 artışla 3,99 milyar kilovata ulaştı. Güneş enerjisi %26,2, rüzgar enerjisi ise %22 büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi 2026 yılının nisan ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 artarak 3,99 milyar kilovata ulaştı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ocak-nisan döneminde güneş enerjisi kapasitesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artışla 1,25 milyar kilovata yükselerek büyümeyi sürdürdü.

Rüzgar enerjisi kapasitesi de aynı dönemde güçlü bir büyüme kaydederek yüzde 22 artışla 660 milyon kilovata ulaştı.

Açıklamada, yılın ilk dört ayında toplam elektrik tüketiminin ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 artarak 3,33 trilyon kilovat-saati aştığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
