Çin'in Doğa Koruma Alanlarındaki Milu Geyiği Nüfusu Artıyor

SHİSHOU, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinin Shishou Milu Geyiği Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yaşayan milu geyikleri, 28 Nisan 2023.

Shishou Milu Geyiği Ulusal Doğa Koruma Alanı yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, bölgede son zamanlarda yaklaşık 150 milu geyiği yavrusu tespit edildi.

Milu geyiğinin suratı ata, kuyruğu eşeğe, toynakları ineğe benzerken boynuzları geyik boynuzu özelliği taşıyor. Bu benzersiz özelliklere aynı anda sahip olmaları sebebiyle Milu geyiklerine "sibuxiang" ya da "dört benzemez" lakabı verilmiş. Milu geyikleri bataklıklarda yaşıyor ve yumuşak otlarla besleniyor.

Çin, Milu geyiği nüfusunu artırmak için Hubei eyaletindeki Shishou Milu Geyiği Ulusal Doğa Koruma Alanı da dahil olmak üzere üç adet doğa koruma alanı kurdu. Shishou Milu Geyiği Ulusal Doğa Koruma Alanı 1990'larda 64 Milu geyiğini iki parti halinde yurtdışından getirmişti.

Yangtze Nehri'ne yakın olan bölge, tam bir sulak alan ekosistemini ve Milu geyikleri için ideal bir yaşam alanı olan geniş mera alanlarını barındırıyor.

Son yıllarda drone ve kızılötesi kamera gibi gelişmiş teknikler, geyiklerin gözlemlenmesini ve korunmasını kolaylaştırdı.

Doğa koruma alanındaki Milu geyiklerinin sayısı 1990'larda 64 iken, son 30 yılda yaklaşık 2.500'e yükseldi. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)