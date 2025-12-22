Haberler

Albüm: Çin'in En Büyük Açık Deniz Petrol Sahası, Petrol ve Doğalgaz Üretiminde Rekor Kırdı

Çin'in en büyük açık deniz petrol sahası olan Bohai Petrol Sahası, 2025 yılında 40 milyon tonu aşan petrol eşdeğeri üretimiyle rekor kırdı. CNOOC verilerine göre, bu saha toplamda 600 milyon tonu aşkın ham petrol üretimi gerçekleştirdi.

TİANJİN, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük açık deniz petrol sahası olan Bohai Petrol Sahası, 2025 yılında 40 milyon tonu aşan petrol eşdeğeri üretimiyle rekor kırdı.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin (CNOOC) verilerine göre, 60'tan fazla petrol ve doğalgaz sahasını işleten Bohai Petrol Sahası, bugüne kadar toplamda 600 milyon tonu aşan ham petrol üretimi gerçekleştirdi. Sahadaki petrol ve doğalgaz üretimi, son beş yılda yıllık ortalama yüzde 5 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
