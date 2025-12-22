Albüm: Çin'in En Büyük Açık Deniz Petrol Sahası, Petrol ve Doğalgaz Üretiminde Rekor Kırdı

TİANJİN, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük açık deniz petrol sahası olan Bohai Petrol Sahası, 2025 yılında 40 milyon tonu aşan petrol eşdeğeri üretimiyle rekor kırdı.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin (CNOOC) verilerine göre, 60'tan fazla petrol ve doğalgaz sahasını işleten Bohai Petrol Sahası, bugüne kadar toplamda 600 milyon tonu aşan ham petrol üretimi gerçekleştirdi. Sahadaki petrol ve doğalgaz üretimi, son beş yılda yıllık ortalama yüzde 5 artış gösterdi.