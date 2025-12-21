Çin'in En Büyük Açık Deniz Petrol Sahası, Petrol ve Doğalgaz Üretiminde Rekor Kırdı

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük açık deniz petrol sahası olan Bohai Petrol Sahası, 2025 yılında 40 milyon tonu aşan petrol eşdeğeri üretimiyle rekor kırdı.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin (CNOOC) açıklamasına göre, hem üretim kapasitesi hem de büyüklüğü açısından ülkenin önde gelen açık deniz petrol sahasındaki rekor üretim, ulusal enerji güvenliği ile yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmaya güçlü bir destek sağlayacak.

Şirket verilerine göre, 60'tan fazla petrol ve doğalgaz sahasını işleten Bohai Petrol Sahası, bugüne kadar toplamda 600 milyon tonu aşan ham petrol üretimi gerçekleştirdi. Sahadaki petrol ve doğalgaz üretimi, son beş yılda yıllık ortalama yüzde 5 artış gösterdi.

Bohai Petrol Sahası'nın dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerini ilerlettiğini bildiren şirket, Çin'in ilk yerli sığ su denizaltı üretim sisteminin devreye alınması da dahil olmak üzere kritik ekipmanların yerelleştirilmesinde önemli ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Öte yandan Bohai Petrol Sahası'ndaki petrol platformlarının yüzde 80'inden fazlasının artık karadaki elektrik şebekesine bağlı çalıştığı ifade edildi.