Çin'in Anhui eyaleti işletmelerini yurtdışı pazarlara açmaya teşvik ediyor

HEFEİ, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Anhui eyaleti, 2024 yılında işletmelerini yurtdışı pazarlarını genişletmeye, yabancı yatırımları artırmaya ve uluslararası işbirliğini ilerletmeye teşvik ediyor.

Anhui, işletmelerin yurtdışında 32 fuara ve yurtiçinde düzenlenen beş uluslararası fuara katılmalarını sağlayacak. Anhui Ticaret Departmanı Başkanı Fang Xu'ya göre, eyaletin sınır ötesi e-ticarete yönelik altı pilot bölgesinin her biri beş yurtdışı tanıtım faaliyeti düzenleyecek.

Eyalet ayrıca otomobil, fotovoltaik ve lityum batarya gibi alanlarda önde gelen işletmeleri ASEAN, Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa gibi bölgelerde işbirliği bölgeleri kurmaları için destekleyecek.

2023 yılında Anhui, 4.500'den fazla işletmesinin yurtdışı ve yurtiçi fuarlara katılmasını sağladı ve yurtdışında 80'den fazla yatırım tanıtım faaliyeti düzenledi. Sonuç olarak, toplam 5,67 milyar ABD doları değerinde 62 yabancı yatırım niyeti anlaşmasının yanı sıra toplam sözleşme değeri 900 milyon ABD doları olan 40 denizaşırı yatırım işbirliği projesi anlaşması imzalandı.