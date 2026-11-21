Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

CHANGSHA, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in bilgi işlem kapasitesinin gelişiminde öne çıkan 10 temel eğilim, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenen 2026 Dünya Bilişim Konferansı'nda duyuruldu.

Cuma günü başlayan etkinlikte yapılan açıklamaya göre, söz konusu eğilimler arasında akıllı bilgi işlemin payının artması ve ülke çapında entegre bir bilgi işlem ağının inşasının hızlanması yer alıyor.

Konferansı düzenleyen kuruluşlardan Çin Bilişim Sektörü Geliştirme Merkezi'nin Başkan Yardımcısı Liu Wenqiang, 2030 yılına kadar Çin'in akıllı bilgi işlem kapasitesinin 10.000 EFLOPS'a yaklaşarak ülkenin toplam bilgi işlem kapasitesinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturmasının beklendiğini söyledi. Liu, çıkarımsal bilgi işlemin de akıllı bilgi işlem kapasitesinin yüzde 85'ini oluşturacağını belirtti. Bilgi işlem performansını ölçmekte kullanılan EFLOPS teriminde her birim saniyede 1 kentilyon kayan nokta işlemini temsil ediyor.

Liu, Çin'in bilgi işlem kapasitesinin geliştirilmesinde kaydettiği ilerlemenin temel olarak toplam kapasitenin sürekli genişlemesi, bölgesel dağılımdaki iyileşmenin sürmesi ve kendi kendine yeterlilik kapasitesinin istikrarlı biçimde güçlenmesinde kendini gösterdiğini belirtti.

Eylül 2026 sonu itibarıyla ülkenin akıllı bilgi işlem kapasitesi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 146 artışla 2.592 EFLOPS'a ulaştı. Ülkede her biri 10.000'den fazla yapay zeka çipine sahip 52 akıllı bilgi işlem tesisi bulunuyor. Ayrıca sekiz ulusal bilgi işlem merkezi, 10 ulusal veri merkezi kümesi ve bilgi işlem ile enerji alanlarının koordineli gelişimine yönelik üç bölgeden oluşan bir bilgi işlem çerçevesi de somutlaşmaya başlamış durumda.

Öne çıkan 10 önemli eğilim arasında, yeşil bilgi işlemin değerlendirilmesinde enerji verimliliğinden karbon verimliliğine geçilmesi ve uzay tabanlı bilgi işlemin doğrulama aşamasından ağ oluşturma aşamasına ilerlemesi de yer alıyor. Çin'in 2030 yılına kadar uzayda 1.000 uydudan oluşan ticari bir bilgi işlem ağı kurması da bekleniyor.

Kaynak: Xinhua