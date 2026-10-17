Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Çin'in 2026 için ultra uzun vadeli özel hazine tahvili ihracı 1,3 trilyon yuanı buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, 2026 yılına yönelik ultra uzun vadeli özel hazine tahvili ihracını tamamladı ve toplam kaynak 1,3 trilyon yuana ulaştı. Kaynağın 800 milyar yuanı büyük ulusal stratejiler ve güvenlik kapasitesi projelerine, 250 milyar yuanı tüketim malları takas programına ayrıldı.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'in 2026 yılına yönelik ultra uzun vadeli özel hazine tahvili ihracını tamamladı. Maliye Bakanlığı'nın cuma günü 20 milyar yuan tutarında ek tahvil ihraç etmesiyle sağlanan toplam kaynak 1,3 trilyon yuana (yaklaşık 193 milyar ABD doları) ulaştı.

Tahvil ihracı, 2026 hükümet çalışma raporunda yer alan hedefler doğrultusunda gerçekleştirildi. Raporda, büyük ulusal stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik projeleri desteklemek, kilit alanlarda güvenlik kapasitesini güçlendirmek, büyük ölçekli ekipman yenileme çalışmaları ve tüketim malları takas programlarını finanse etmek amacıyla tahviller yoluyla 1,3 trilyon yuan kaynak yaratılması önerilmişti.

Toplam tutarın 800 milyar yuanı, büyük ulusal stratejilerin uygulanmasına ve kilit alanlarda güvenlik kapasitesinin oluşturulmasına yönelik projelere tahsis edildi.

Öte yandan, 250 milyar yuan tüketim mallarının takas programlarını desteklemek için, 200 milyar yuan ise büyük ölçekli ekipman yenileme çalışmalarını desteklemek için kullanıldı.

İç talebi canlandırmak amacıyla da özel bir maliye-finans koordinasyon fonunun kurulması için 50 milyar yuan ayrıldı.

Ultra uzun vadeli özel hazine tahvilleri, Çin'in mevcut maliye politikası araçlarının önemli bir bileşenini oluşturuyor. Analistlere göre Çin, daha proaktif maliye politikasının hedef odaklı çabalarını sürdürdüğünü gösteren bu tahvilleri 2024'ten bu yana arka arkaya üç yıldır ihraç ediyor.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Muğla'da annesinin kullandığı otomobil istinat duvarından düştü! 2 yaşındaki Defne hayatını kaybetti

Annesinin kullandığı otomobil duvardan düştü! Minik Defne öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaların rehin alındığı dönemi hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik

Erdoğan bu görüntüyü hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik

Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

Görüntüde servet yatıyor! Bir tanesi bakın kaça satıldı
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi

İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına cevap verdi

Ebru Gündeş 'Dön Ne Olur' şarkısını 27 yıl sonra yeniden seslendirdi

27 yıl sonra o şarkıyı yeniden seslendirdi
Bir ilçede peş peşe hastanelik oldular! Hepsinde aynı şüphe

Bir ilçede peş peşe hastanelik oldular! Hepsinde aynı şüphe
Selin vurduğu Ayazağa'da jandarma da sahada

İstanbul'da selin en çok vurduğu semt! Jandarma da sahaya indi
Akciğer kanseri ameliyatı geçiren Papa 14. Leo taburcu edildi

Ameliyat olan Papa 14. Leo'nun son durumu açıklandı