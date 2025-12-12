Haberler

Albüm: Çin'de Yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı Düzenlendi
Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de gerçekleştirilen Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda 2026 yılına ilişkin ekonomik öncelikleri ve 2025'in hedeflerini açıkladı.

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çinli yöneticilerin 2026 yılına ilişkin ekonomik çalışmalarla ilgili öncelikleri belirlediği yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı çarşamba ve perşembe günleri Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, konferansta önemli bir konuşma yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Çin'in 2025 yılındaki ekonomik çalışmalarını değerlendirdi. Mevcut ekonomik durumu analiz eden Xi, gelecek yılın ekonomik çalışmalarına ilişkin düzenlemeleri dile getirdi.

Toplantıda 2025'in tam anlamıyla olağanüstü bir yıl olduğu belirtilerek, ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik ana hedeflere başarıyla ulaşılacağı vurgulandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
