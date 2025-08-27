Çin ile Arap Birliği Ülkeleri Arasındaki Ticaret Hacmi Rekor Kırdı

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin ile Arap Birliği üye ülkeleri arasındaki ticaret hacmi, 2025'in ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artışla 1,72 trilyon yuan (yaklaşık 241,61 milyar ABD doları) seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, ikili ticaret son yıllarda istikrarlı şekilde büyürken Çin, birkaç yıl üst üste birliğin en büyük ticaret ortağı olmaya devam etti.

İki taraflı ticaret hacmi yalnızca temmuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 245,31 milyar yuana ulaştı. Çin, geçen ay birlik üyelerine 135,54 milyar yuan değerinde mal ihraç ederken, ithalatı 109,77 milyar yuan oldu.

Tamamlayıcı ekonomiler ve karşılıklı fayda sağlayan ticaret yapısı, iki taraf arasındaki işbirliğini beslemeye devam ediyor. Ocak-temmuz döneminde, Çin'in ham petrol ithalatının yüzde 40'ından fazlası Arap Birliği üye ülkelerinden sağlandı.

Aynı dönemde Çin, birlik üyesi ülkelere 557,66 milyar yuan değerinde makine ve elektronik ürün ihraç ederken bu, birliğe yaptığı toplam ihracatın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturdu.

Çin ayrıca birlik ile tarımsal işbirliğini derinleştirerek, modern tarım sistemlerinin geliştirilmesine destek sağlarken, Mısır'dan dondurulmuş çilek, Lübnan'dan çikolata ve Cezayir'den yün gibi önemli tarım ürünlerinin ithalatını artırıyor.