Çin Hükümeti, Yabancı Liman Satışlarını İnceleyecek

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin hükümetinin, CK Hutchison Holdings Limited şirketinin yurtdışındaki liman varlıklarının satışını yasalara uygun şekilde inceleyip denetleyeceğini söyledi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan He, Çin hükümetinin, adil piyasa rekabetini koruyacağını, kamunun çıkarlarını koruyacağını ve ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla savunacağını belirtti. He, Çinli yetkililerin konuyla ilgili birçok açıklama yaptığını da sözlerine ekledi.