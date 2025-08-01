Çin Hükümeti, Yabancı Liman Satışlarını İnceleyecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, CK Hutchison Holdings Limited şirketinin yurtdışındaki liman varlıklarının satışını denetleyeceklerini açıkladı. Hükümet, adil piyasa rekabetinin korunması ve ulusal güvenliğin sağlanması adına gereken adımları atacak.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin hükümetinin, CK Hutchison Holdings Limited şirketinin yurtdışındaki liman varlıklarının satışını yasalara uygun şekilde inceleyip denetleyeceğini söyledi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan He, Çin hükümetinin, adil piyasa rekabetini koruyacağını, kamunun çıkarlarını koruyacağını ve ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla savunacağını belirtti. He, Çinli yetkililerin konuyla ilgili birçok açıklama yaptığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bursa’da orman yangınlarının ardından 'hava kirliliği' alarmı: Şikayetler yüzde 30 arttı

O kentimiz nefes alamıyor! Ölüm riski yüzde 8 arttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı

İstanbul konseri sonrası mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.