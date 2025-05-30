Çin Hava Kuvvetleri'nden İlk Havadan Havaya Yakıt İkmal Eğitimi

SHİJİAZHUANG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri kısa süre önce Shijiazhuang Uçuş Akademisi'nde pilot adaylarının savaş odaklı eğitimini ilerletmek amacıyla havadan havaya yakıt ikmali eğitimi verdi.

Uçaklarla ilgili bazı teknik kısıtlamalar nedeniyle daha önce uçuş akademilerinde gerçekleştirilememiş olan bu tür bir eğitim, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçuş akademisinde ilk kez gerçekleştirildi.

Programdan sorumlu olan pilot Yu Hongliang, eğitimde tanker birimleriyle koordinasyon sağlanarak gerçek savaş senaryolarının simüle edildiğini belirtti.

Havadan havaya yakıt ikmali, hem uçakların dayanıklılık ve operasyon aralığını artırıyor hem de uzun menzilli saldırı ve kontrol kapasitelerini geliştiriyor.

Shijiazhuang Uçuş Akademisi, eğitimi muharebe gereksinimleriyle uyumlu hale getirmeyi ve operasyonel ihtiyaçlar için hedeflenen yetenek gelişimini sağlamayı amaçlıyor.