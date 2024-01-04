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Çin Harbin Uluslararası Buzdan Heykel Yarışması Başladı

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35. Çin Harbin Uluslararası Buzdan Heykel Yarışması, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda başladı. Çeşitli ülkelerden gelen 30'un üzerinde takım üç günlük etkinlikte hünerlerini sergiliyor.

1. Buzdan heykel yapan sanatçıların çeşitli görüntüleri

35. Çin Harbin Uluslararası Buzdan Heykel Yarışması Salı günü Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda başladı.

Çeşitli ülkelerden gelen 30'un üzerinde takım üç günlük etkinlikte hünerlerini sergiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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