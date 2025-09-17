Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. Kuruluş Yıldönümü İstanbul'da Görkemli Bir Resepsiyonla Kutlandı

İSTANBUL, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. kuruluş yıldönümü vesilesiyle görkemli bir resepsiyon düzenledi.

Salı akşamı düzenlenen davete İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, TÜROB yetkilileri, Çin ve Türkiye'den üst düzey özel sektör yöneticileri, yabancı misyon temsilcileri, Çinli vatandaşlar ve Çin'de eğitim gören öğrenciler katıldı.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong resepsiyonda yaptığı açılış konuşmasında, Çin'in son 76 yılda olağanüstü bir ekonomik kalkınma gerçekleştirdiğini ve aynı zamanda toplumsal istikrarı kalıcı şekilde sağladığını söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in çekirdeğini oluşturduğu Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin güçlü liderliği altında Çin tarzı modernleşme sürecinin başlatıldığını kaydeden Wei, kapsamlı ulusal gücü yeni bir seviyeye ulaşan ülkede yaklaşık 100 milyon insanın yoksulluktan kurtarıldığını vurguladı.

Wei, robot teknolojisi, yeni enerji, çevre çözümleri, ileri malzemeler ve kuantum araştırmaları gibi yeni nesil üretim alanlarında kaydedilen ilerlemelerin, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma konusundaki kararlılık ve gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin de 70. kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Wei, geri kalmışlıktan refaha ve kapalılıktan açıklığa uzanan tarihi dönüşümüyle bölgenin, Çin'in kalkınma yolculuğunda önemli bir örnek olarak öne çıktığını söyledi. Wei, Türk dostlarını barış ve istikrar ortamında dinamizmiyle dikkat çeken Xinjiang'ı ziyaret etmeye davet etti.

İki ülke ilişkilerine de değinen Wei, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Shanghai'a yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, iki ülke liderlerinin burada gerçekleştirdiği görüşmenin, ilişkilerin geleceği için bir yol haritası niteliğinde olduğunu belirtti. Wei, "Çin ile Türkiye arasında doğrudan uçuşların artırılması, Çin-Avrupa yük trenlerinin Türkiye üzerinden geçen seferlerinin sıklaştırılması, ikili para takası anlaşmasının yenilenmesi ve Türkiye'de renminbi mutabakat mekanizmasının hayata geçirilmesi, işbirliğimizin gelişiminin giderek daha verimli ve nitelikli hale geldiğinin açık göstergesidir" dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ise Türkiye ve Çin'in, tarihi İpek Yolu'nun iki ucunda yer alan kadim medeniyetler olarak binlerce yıllık bir kültürel mirası paylaştığına dikkat çekerek, bu köklü geçmişin, halklar arasındaki ilişkiler için sağlam bir temel oluşturduğunu söyledi.

Sülün, "Şehrimizde yaşayan Çin vatandaşları ve Çin kültürünü tanıtan etkinlikler, İstanbul'u daha da zenginleştirmekte, halklarımızı birbirine yakınlaştırmaktadır. Çin'den gelen turistleri ve misafirlerimizi İstanbul'da ağırlamaktan her zaman büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kültürden turizme, ticaretten eğitime pek çok alanda ilişkilerimiz gelişmektedir" diye konuştu.

Öğrenciler arasındaki değişim programları, ortak kültürel projeler ve artan karşılıklı ziyaretlerin işbirliğinin somut göstergeleri olduğunu söyleyen Sülün, bu bağların önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğine yürekten inandığını kaydetti.

Davete katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlenerek devam etmesini temenni ediyor, gösterdikleri misafirperverlik için Başkonsolos Wei Xiaodong'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dans ve müzik gösterileri ve çocuk şarkılarıyla renkli anların yaşandığı etkinlikte, geleneksel Çin kıyafetlerinin tanıtıldığı bir defile de yer aldı.