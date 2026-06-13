Albüm: Çin'de Robotlar, Geleneksel Kıyafetlerin Sergilendiği Moda Haftasında Podyumda Boy Gösterdi
Çin'in Kunming kentinde düzenlenen 10. Çin-Güney Asya Fuarı kapsamında bir moda haftası gerçekleştirildi. Geleneksel kıyafetlerin sergilendiği etkinlikte, etnik kıyafetler giyen robotlar büyük ilgi topladı.
KUNMİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de 11-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 10. Çin- Güney Asya Fuarı kapsamında bir moda haftası düzenlendi.
Geleneksel kıyafetlerin sergilendiği moda haftasının açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Etnik kıyafetlerle podyuma çıkan robotlar büyük ilgi gördü.
Kaynak: Xinhua