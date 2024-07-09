Çin-Güney Asya Fuarı 23-28 Temmuz'da düzenlenecek

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Fei, 8. Çin- Güney Asya Fuarı'nın 23-28 Temmuz tarihleri arasında Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenleneceğini duyurdu.

Li Salı günü Beijing'de düzenlediği basın toplantısında, Ticaret Bakanlığı ve Yunnan eyalet yönetiminin ortaklaşa ev sahipliği yapacağı etkinliğin, Çin ve Güney Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari etkileşimler açısından bu yılın en önemli etkinliklerinden biri olacağını kaydetti.

Fuarın ilki, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ortaya koyduğu 2013 yılında Kunming'de düzenlenmişti. Li, geçtiğimiz 11 yılda Çin ve Güney Asya ülkelerinin çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirdiğini, ayrıca ekonomik ve ticari etkileşimlerde sağlam bir gelişme ivmesi sürdürerek her iki tarafın halklarına fayda getirdiğini söyledi.

Yıllar içinde gelişen fuarın, Çin ve Güney Asya ülkelerinin ekonomik ve ticari işbirliği ve kültürel etkileşimler yürütmeleri için önemli bir platform haline geldiğini belirten Li, fuarın Çin ve Güney Asya ülkeleri arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin derinleştirilmesi sürecinde önemli bir rol oynadığını ve olumlu katkılar sunduğunu sözlerine ekledi.

Li, yurtiçi ve yurtdışında toplumun her kesiminden dostların dayanışma, işbirliği ve ortak kalkınma konularında uzlaşı oluşturmak üzere etkinliğe davetli olduğunu söyledi.

Çin resmi verileri, 2023 yılında Çin ve Güney Asya ülkeleri arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 200 milyar ABD dolarına ulaşarak, 2013 yılındaki miktarın iki katına çıktığını gösteriyor. Geçen yıl 7.'si düzenlenen Çin-Güney Asya Fuarı'nda toplam yatırım değeri yaklaşık 56,1 milyar ABD dolarına ulaşan 338 proje imzalanmıştı.