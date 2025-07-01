Çin Film Pazarında Güçlü Büyüme: Gişe Hasılatı 29,23 Milyar Yuanı Aştı

Çin Film Pazarında Güçlü Büyüme: Gişe Hasılatı 29,23 Milyar Yuanı Aştı
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Çin'in film piyasası, 2025 yılının ilk yarısında gişe hasılatında yüzde 22,91 artışla 29,23 milyar yuan elde etti. Sinemaya gidenlerin sayısı da yüzde 16,89 artarak 641 milyona ulaştı.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in film piyasası 2025 yılının ilk yarısında güçlü büyümesini sürdürerek geçen yıla göre yüzde 22,91 artışla 29,23 milyar yuanı (yaklaşık 4,09 milyar ABD doları) aşan gişe hasılatı elde etti.

Çin Ulusal Film İdaresi'nden salı günü açıklanan verilere göre yılın ilk 6 ayında sinemaya gidenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 16,89 artarak 641 milyona yükseldi.

Veriler, toplam kazancın yüzde 91,2'sini elde eden yerli filmlerin, dünyanın en büyük film pazarında giderek daha önemli rol oynadığını ortaya koydu.

Çin anakarasında 2025 yılında 15,45 milyar yuan hasılat elde eden yerli yapım gişe rekortmeni "Ne Zha 2", ülkede en çok izlenen ve en çok hasılat elde eden film olarak gişe hasılatı listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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