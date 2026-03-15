Rapor: Çin'de Yapay Zeka ve Yeşil Kalkınma, Ev Aletleri Sektörünün Büyümesinde İtici Güç Olarak Öne Çıkıyor

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Ev Aletleri Birliği tarafından yayımlanan sektörel tüketim eğilimleri raporuna göre yapay zeka ve yeşil kalkınma, Çin'in ev aletleri sektöründe yüksek nitelikli büyümeyi yönlendiren temel itici güçler olarak öne çıkıyor.

Rapor, Çinli tüketicilerin artık temel ihtiyaçları karşılamaktan ziyade kaliteli deneyimlerin peşinde olduğunu, basit ürün değişiminden ise bütünsel yaşam tarzı iyileştirmelerine yöneldiğini ortaya koyuyor.

Raporda, 2026 yılına yönelik yedi önemli tüketim eğilimine dikkat çekiliyor. Yapay zeka destekli pasif yaklaşımdan proaktif zekaya geçiş, sağlık senaryolarının derinlemesine entegrasyonu, enerji verimliliği sağlayan teknolojilerdeki yenilikler ve ev aletlerinin robotlaşması bu eğilimlerin başında geliyor.

Rapora göre, Çin hükümeti tarafından desteklenen "tüketim malları takas programları", piyasadaki niteliksel dönüşümü etkili bir şekilde yönlendiriyor. Bu çerçevede, eski ve verimsiz cihazların devreden çıkarılması hızlandırılırken, çevre dostu ve akıllı ürünlerin kullanımı teşvik ediliyor.

Veriler, Çinli tüketiciler tarafından 2025 yılında satın alınan, enerji veya su tasarrufu açısından en iyi performans sergileyen ev aletlerinin sayısının önceki yıla göre yüzde 20 arttığını gösteriyor.

