Çin Ekonomisi 2025 Başlangıcında Olumlu Gelişmeler Gösteriyor

Çin Ekonomisi 2025 Başlangıcında Olumlu Gelişmeler Gösteriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Ding Lin, 2025'in ilk çeyreğinde Çin ekonomisinin istikrarlı bir büyüme kaydettiğini ve yüksek teknolojili sektörlerde önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Ding Lin, 2025 yılının ilk çeyreğine olumlu başlangıç yapan Çin ekonomisinin istikrarlı ilerlemesine devam ettiğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın son bölümünde konuşan Ding, karmaşık küresel konjonktüre rağmen Çin ekonomisinin direncini sürdürdüğünü, özellikle sanayi üretimi, hizmet sektörü, iç talep ve ihracat gibi kilit öneme sahip göstergelerde güçlü büyüme kaydettiğini vurguladı.

Çin'in yenilikçi dinamizmine dikkat çeken Ding, nisanda yüksek teknolojili imalat sektöründeki yüzde 10'luk büyümenin, ülke sanayisindeki genel büyüme oranından yaklaşık 4 yüzde puan daha yüksek olduğunu belirtti.

İnsansız hava araçları, yeni enerjili araçlar, yapay zeka ve insansı robotlar gibi stratejik sektörlerde hızlı gelişmeler kaydedildiğini de vurgulayan Ding, "Genel olarak büyüme yanlısı önlemler hızla uygulandıkça, etkileri giderek daha belirgin hale gelecek ve bu durum ülkenin yüksek kaliteli ekonomik kalkınmasını daha da teşvik edecektir" dedi.

Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Çin lideri Xi Jinping ile görüşen Trump'tan ilk mesaj: Çok olumlu geçti, beni Pekin'e davet etti

Çin lideri ile görüşen Trump'tan ilk mesaj geldi
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.