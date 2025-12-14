Çin, 2026 İtibarıyla Ülke Genelinde Ücretsiz Doğum Sigortası Uygulamayı Hedefliyor

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin, 2026 itibarıyla ulusal sigorta yönergesi kapsamında ebeveynler için doğum masraflarını esasen ücretsiz hale getirecek bir plan açıkladı.

Ulusal sağlık güvenliği konferansında açıklanan plan, çocuk sahibi olmanın mali yükünü düşürerek azalan doğum oranı sorununu çözmeye yönelik daha kapsamlı bir stratejinin parçası.

Yetkililer, doğum öncesi kontroller için ulusal sağlık sigortası fonunun karşılayabileceği ölçüde tıbbi masraf karşılanma oranını artıracaklarını belirtti.

Plana göre gelecek yıl, ülke genelinde doğumla ilgili temel masrafların sigorta programları tarafından tamamen karşılanması ve bireylerin poliçe limitleri dahilinde standart doğum hizmetleri için hiçbir masraf ödememesi hedefleniyor.

Çin'de doğum sigortası yaklaşık 255 milyon kişiyi kapsıyor.