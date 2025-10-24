Haberler

Çin, Dışa Açılım Politikasını Genişletecek

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, 15. Beş Yıllık Plan döneminde dışa açılım politikasının genişletileceğini ve hizmet sektörüne odaklanarak pazar erişiminin artırılacağını açıkladı.

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, 15. Beş Yıllık Plan döneminde dışa açılım politikasını genişleteceklerini söyledi.

Wang, cuma günkü basın toplantısında Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel oturumunda kabul edilen Ekonomik ve Sosyal Kalkınmaya Yönelik 15. Beş Yıllık Plan'ın Oluşturulmasına İlişkin ÇKP Merkez Komitesi Önerileri'ne değindi. Bakan, 2026-2030 döneminde hizmet sektörüne odaklanarak pazar erişiminin ve dışa açılım alanlarının genişletilmesi için çaba gösterileceğini ifade etti.

Wang, ticaretin yenilikçi gelişimini teşvik etmek, iki yönlü yatırım işbirliği için daha geniş bir alan yaratmak ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde işbirliğini sürdürmenin yapılacak diğer işler arasında yer aldığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
